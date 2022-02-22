مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك اعتبارا من يونيو

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرىً، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها عن استئناف عمل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك بداية من يونيه القادم.

وحسب البيان، يأتى ذلك في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لاستئناف الحركة الجوية إلى العديد من النقاط التي كانت قد توقفت بسبب تداعيات كورونا، وفي ضوء قرار عدد من الدول باستئناف حركة الطيران الدولي إليها.

كانت مصرللطيران - عضو تحالف ستار العالمي - اعلنت عن البدء في تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة التايلاندية " بانكوك " اعتبارًا من الأول من يونيه القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة تشغيل جميع خطوط الشبكة الجوية التي كانت قد توقفت قبل جائحة كورونا إلى جانب افتتاح عدد من الخطوط الجديدة، لإستكمال خطة التطوير التي وضعتها الشركة، وبما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ودول العالم.

أضاف أبو العينين، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في تسيير رحلاتها المباشرة إلى بانكوك أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بطائرات الشركة من طراز الإيرباص A330/300 والتي تسع لعدد 301 ركاب والمزودة بمقاعد Flat Bed بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع المقاعد بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال.