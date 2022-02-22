استجابات فورية.. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تحل مشاكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصرى، لتلقى ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدائم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعى إلى استعراض عدد من نماذج الاستجابات فى مختلف القطاعات، ففيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية، أشار إلى استغاثة مواطن مقيم بقرية البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، أوضح فيها أن نجله البالغ من العمر يومًا واحدًا يعانى من خروج الأمعاء عن تجويف البطن، وانسداد بأحد صمامات القلب، ويحتاج لتدخل جراحى عاجل، موضحًا أنه متواجد بإحدى المستشفيات الخاصة ويلتمس نقله لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة، حيث تم التنسيق مع الدكتور إيهاب فوزى، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لنقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة، من محافظة سوهاج لمحافظة أسيوط، وبمرافقة طبيب متخصص، واستقباله بمستشفى كلية الطب (قسم الأطفال) بجامعة أسيوط، وبناء على قرار استشارى الجراحة والأطفال المبتسرين تم حجزه بوحدة الرعاية المركزة (أطفال) بالمستشفى لتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

كما أشار مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تضمن استغاثة من المواطن (خ. أ.خ.) المقيم بمحافظة الجيزة، طالب خلالها بنقل نجله البالغ من العمر عام ونصف لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للخضوع لجراحة عاجلة، لمعالجة عيب خلقى بالجهازين (البولى والتناسلى)، موضحًا تواجده بإحدى المستشفيات الخاصة بما يكبده أعباء مالية تفوق قدرته، وبالتنسيق مع كل من الدكتورة رشا جمال - مدير مستشفى أبو الريش اليابانى، وهيئة الإسعاف المصرية تم نقل واستقبال الحالة بالمستشفى، وتَشكلت لجنة عاجلة من استشارى (جراحة العيوب الخلفية للأطفال، استشارى أطفال مبتسرين) لمناظرة الحالة، وقررت اللجنة بعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة تنفيذ تدخلات جراحية عاجلة على أربع مراحل، وتم الانتهاء منها جميعاً خلال الأربعة أشهر الماضية، وأثناء جميع المراحل تم حجز الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال بالمستشفى مع وضعه على بروتوكول علاجى مناسب حتى تماثل للشفاء، وفى سياق متصل تم التنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الجيزة لتتحمل الهيئة جميع نفقات العلاج.

وتم تلقى شكوى للمواطن (ط. ش. م) مسجلة عبر مكتب خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، موضح بها أن نجليه حديثى الولادة محجوزان بحضانتين بإحدى المستشفيات الخاصة لمعاناتهما من نقص الأكسجين بالدم ومشاكل بالرئة، بما يثقل كاهله بأعباء مالية كبيرة تفوق استطاعته ويلتمس نقلهما لإحدى المستشفيات الحكومية المتوفر بها الخدمة الطبية المطلوبة، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد سعد - مدير هيئة التأمين الصحى بالمحافظة، أفاد أنه تم نقل الطفلين إلى أحد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها التأمين الصحى وعلى نفقتها وحجزهما بمحضنين لتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وإزالة أسباب الشكوى.

بالإضافة إلى استغاثة مواطنة مقيمة بمحافظة القاهرة، طالبت خلالها بنقل نجلها البالغ من العمر 21 عامًا لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة، حيث يعانى من مضاعفات صحية جراء خضوعه لجراحة استئصال الزائدة الدودية مؤخرًا بإحدى المستشفيات، منها حدوث تشنجات مستمرة واضطرابات بصرية وارتفاع بنسبة السكر بالدم، دون تحسن بما يستوجب نقله لمستشفى متوفر بها تخصصات المخ والأعصاب والرمد.

وبالتنسيق مع كل من الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والسيد محمد عبد السلام، مشرف عام سيارات الإسعاف بهيئة الإسعاف المصرية، تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة واستقبالها بمستشفى كلية الطب بالجامعة (الدمرداش)، حيث ناظرها لجنة مُشكلة من استشارى (الباطنة، المخ والأعصاب، والرمد) وأقرت بعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة حجزها بوحدة الرعاية المركزة (جراحة) بالمستشفى مع وضع بروتوكول علاجى مناسب لاستقرار وضعها الصحى.

فضلاً عن استغاثة مواطن مقيم بقرية غزالة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، طالب فيها بتوفير طرف صناعى له، إثر بتر بيده اليسرى منذ عدة سنوات، موضحًا أنه غير قادر ماديًا على شراء الطرف الصناعى، وبالتنسيق مع الدكتور/ أحمد الاتربى، مدير مصنع الأجهزة التعويضية بالمعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى، تم استقبال المواطن بالمعهد وتوقيع الكشف الطبى عليه، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لتصنيع الطرف الصناعى بالمجان، وبعد رفع مقاسات الجهاز التعويضى والتأكد من ملاءمته للحالة تم تركيبه للمواطن وإزالة أسباب الشكوى.

وفيما يخص شكاوى الرعاية والضمان الاجتماعى، أكد مدير المنظومة تلقى استغاثة مواطن مقيم بمركز قطور بمحافظة الغربية، موضحًا أن شقيقته وزوجها توفيا نتيجة حادث اختناق بالغاز الطبيعى، وتركا ثلاث بنات قصر تتراوح أعمارهن ما بين 3 و 10 سنوات من بينهن طفلة من ذوى الهمم، دون وجود مصدر رزق للإنفاق عليهن. وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، أفادت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أن الأطفال الثلاثة القُصر تحت وصاية خالهم، وتم صرف تعويض بمبلغ 15000 جنيه عن وفاة الوالدين، علاوة على صرف مساعدة مالية عاجلة بقيمة 500 جنيه شهريًا للأطفال من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة ولحين الانتهاء من إجراءات استفادتهم من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، بجانب منحهم أغطية ومواد غذائية وتموينية لإعاشتهم.

وأشار إلى رصد منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يشير إلى تردى الحالة المعيشية لإحدى الأسر المقيمة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، إثر انهيار منزلهم، دون قدرة الأسرة على توفير تكاليف إعادة الترميم، لوفاة رب الأسرة، كما أشار المنشور إلى أن أحد الأبناء من ذوى الهمم. وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعى، أفادت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط، أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية المختصين بمديرية التضامن الاجتماعى بمركز البدارى، وتم صرف إعانة مالية عاجلة بقيمة 500 جنيه ومواد عينية وغذائية للأسرة، كما تم استعجال إجراءات استحقاق الإبن من ذوى الهمم لبرنامج الدعم النقدى المشروط (كرامة)، وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة أسيوط لإعادة ترميم المنزل.

كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة القاهرة، بوجود مواطن بلا مأوى يبلغ عمره (52) عاماً، بمنطقة الألف مسكن بحى عين شمس، يجلس على كرسى متحرك بسبب سوء الحالة الصحية، ويحتاج إلى جراحة بالركبة، فتم التنسيق مع فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وتكليف وحدة شمال القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، وبعد العثور على المواطن محل الشكوى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالته، ونقله إلى مستشفى حميات العباسية، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة شمال القاهرة تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة عين شمس، وبعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية من مخاطر الشارع.

وحول شكاوى الطوارئ ذات الخطورة، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أنه تم رصد منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يؤكد وجود عدد من بالوعات صرف صحى دون غطاء بدهشور - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر. وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان محل الشكوى وتركيب أغطية لعدد 4 مطابق غير مغلقة بالقرية وإزالة أسباب الشكوى.

كما تم رصد شكوى مواطن مقيم بمنطقة أرض السلطان التابعة لحى شمال محافظة المنيا، يتضرر من وجود بالوعة صرف صحى دون غطاء، بما قد يشكل خطورة على المارة. وبالتوجيه لمحافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن فريق الصيانة المختص قام بوضع غطاء على المطبق موضوع الشكوى لحماية المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

وأضاف أنه تم رصد شكوى مواطن مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، متضرراً من ترك أحد مقاولى تركيب الكابلات الكهربائية الأرضية على سطح الأرض دون تغطيتها، عقب انتهاء أعمال تغيير تلك الكابلات مع عدم غلق كابينة الكهرباء الواصل إليها الكابلات بعد انتهاء الأعمال، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر. وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت أنه تم إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان موضوع الشكوى وتم الردم على الكابلات الكهربائية وتغطيتها بالكامل، وإحكام غلق الكابينة المجاورة لها.

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية والرقابة على الأسواق، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى تلقى شكوى مواطن مقيم بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، من وجود سيارة "ربع نقل" تقوم ببيع لحوم مجهولة المصدر وغير متوفر عليها أية أختام بما يشير إلى عدم خضوعها لرقابة صحية أو قانونية، وقد يضر ذلك بالصحة العامة للمواطنين. وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، أفادت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، إنه تم شن حملة تفتيش على السيارة موضوع الشكوى والتحفظ عما كان بحوزتها من لحوم معدة للبيع، وبفحصها تبين أنها عبارة عن أجزاء من لحم الجاموس المشفى تزن فى جملتها 36 كجم ولا تحمل أختام المجازر الحكومية بما يؤكد أن الذبح تم خارج السلخانة، ونظرًا لمخالفة مرتكبى الواقعة للمادة رقم 136 من القانون 53 لسنة 96، وكذلك مخالفة مواد القرار الوزارى رقم 517 لسنة 86، تحرر محضر ضدهما بقسم شرطة الطالبية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن حيالهما.

كما أشار إلى شكوى مواطن مقيم بقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، مدعياً قيام أحد بدالى التموين بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وطرحها للمواطنين بأسعار تزيد عن المعلن عنه بقرابة ثمانية جنيهات للبطاقة التموينية الواحدة. وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم شن حملة تفتيش على البدال التموينى وتحرير محضر جنح رقم (268) لسنة 2022، لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للمواطنين.

وتطرق أيضاً إلى شكوى مواطن مقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أفاد فيها تضرره من تحصيل أحد بدالى التموين مبلغ مالى يقدر بخمسة جنيهات دون وجه حق نظير صرفه السلع التموينية لكل مواطن من حاملى البطاقات التموينية، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين السنبلاوين بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية أنه تم تحرير محضر جنح رقم (1770) لسنة 2022، نظير ارتكاب المخالفة موضوع الشكوى وتحصيل أموال بغير حق من حاملى البطاقات التموينية.

ونوه الدكتور طارق الرفاعى إلى شكوى جماعية من أهالى قرية بدواى بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ادعاء قيام مالك أحد محال الجزارة ببيع لحوم مجهولة المصدر ومريضة وتذبح بطرق غير رسمية وبدون أى إشراف طبى خارج السلخانة للمواطنين، وبالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم تشكيل فريق تفتيش لفحص المخالفة موضوع الشكوى، وتبين قيام المشكو فى حقه بالذبح خارج السلخانة، وبيع لحوم مجهولة المصدر، كما أنه اعترض فريق التفتيش عن استكمال عمله، فتم تحرير محضر جنح رقم (25262) بقسم شرطة المنصورة ضد المدير المسئول.

وفيما يتعلق بشكاوى قطاع البترول والغاز الطبيعى، أكد الدكتور طارق الرفاعى أنه تم رصد شكوى مواطن مقيم بحى الهرم بمحافظة الجيزة، بشأن وجود كسر ماسورة الغاز الطبيعى الواصلة لمنزله بما تسبب فى انقطاع الخدمة عنه، ونتج عن ذلك تسريب للغاز الطبيعى بالشارع المقيم به.

وبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت غرفة الطوارئ بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس)، أنه بعد معاينة فريق الصيانة المختص تبين وجود كسر بماسورة الغاز الطبيعى المغذى للعقار القاطن به المواطن، وعليه تم فك وإعادة تركيب المواسير الواصلة للعقار وإعادة الخدمة للمواطن بعد تأمين الوصلات.

وكذلك شكوى مقدمة من المواطن (ت. ن. ز.) المقيم بمنطقة السيوف قبلى بحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بشأن وجود تسريب غاز طبيعى بوحدته السكنية ناتج عن الماسورة الواصلة للعداد، مطالبًا بسرعة صيانة المواسير للحفاظ على سلامة أسرته، وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز المتعاقد معها العميل، أنه تم إرسال طاقم الطوارئ المختص بالشركة للعنوان محل الشكوى، وبعد الفحص وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة تبين وجود تسريب غاز ناتج من التوصيلات المتعلقة بمحبس الغاز، وعليه تم معالجة التسريب وعمل الإصلاحات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

وحول شكاوى المصريين بالخارج، أكد مدير المنظومة أنها تلقت شكوى من المواطن (ح. أ. ك) المقيم بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، يطالب فيها بضرورة سرعة الانتهاء من فحص أوراق نجله المتقدم للدراسة بكلية الطب البشرى فى دولة السودان، وأن التأخر قد يعرض نجله للرسوب فى السنة الدراسية، وبالتوجيه إلى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أفادت أنه تم التواصل مع المكتب الثقافى فى السفارة المصرية بجمهورية السودان وأفاد أنه تم الانتهاء من فحص أوراق الطالب بعد مراجعة كافة المستندات المدرجة، كما تم التواصل مع والد الطالب الذى أفاد بسفر نجله لدولة السودان لاستكمال الدراسة وإزالة أسباب الشكوى.

كما تلقت المنظومة شكوى من المواطنة (ن. ع. ع) المقيمة بحى غرب بمحافظة الإسكندرية، والتى أفادت بوفاة زوجها (أ. ب. أ) بالمملكة العربية السعودية، منذ عام، ولم تحصل على أية مستحقات من جهة عمله بالمملكة، وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الخارجية، أفادت أنه تم التواصل مع جهة عمل زوج المواطنة المتوفى حيث تم تسليم كافة مستحقات المواطن المتوفى إلى ذويه، وبالتواصل مع الشاكية أفادت باستلامها كافة المستحقات المالية وإزالة أسباب الشكوى.

وفيما يتعلق بشكاوى الموارد المائية والرى، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى شكوى جماعية من عدد من حائزى الأراضى الزراعية الكائنة بزمام قرية السنطة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بشأن وجود كسر وانسداد بمواسير الرى الموصلة للمياه من الرياح التوفيقى إلى المجرى المائى بزمام حوض السنطة، بما تسبب فى انقطاع مياه الرى عن الأراضى الزراعية خاصتهم، وذلك نتيجة أعمال التوسعة الكائنة بطريق (بنها - المنصورة) الرئيسى.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والرى، أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التوسعة بطريق (بنها - المنصورة) الحر، لإحلال وتجديد فتحة الرى محل الشكوى، كما تم تطهير مواسير الرى الخادمة للزمام، وتم رى الأراضى الزراعية المتضررة بالكامل وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأشار إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن تضرر أهالى قرية الرياض بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، من تراكم القمامة والمخلفات والحشائش بمصرف الرياض المار بالقرية، الأمر الذى قد يضر بالصحة العامة للمواطنين. وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والرى، أفادت إدارة الصرف المختصة بأنه صدر أمر تطهير للمصرف، ونُفذ بمعدات وأجهزة الإدارة، وتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعى إلى شكاوى المحليات، لافتأً إلى أنه تم رصد شكوى مواطن مقيم بحى المناخ بمحافظة بورسعيد، تضرر خلالها من وجود أصوات مزعجة ليلًا صادرة عن أحد الأكشاك المقامة أسفل منزله، مطالبًا بسرعة اتخاذ اللازم مراعاة لراحة المواطنين. وبالتوجيه إلى محافظة بورسعيد، أفاد حى المناخ أن إدارة الإشغالات قامت برفع الكشك المخالف لعدم حصوله على ترخيص وإزالة أسباب الشكوى.

كما تناول شكوى جماعية من قاطنى شارع أمين زقزوق رجب القاضى بحى أول المحلة محافظة الغربية، بشأن تقاعس عمال النظافة عن رفع تراكمات القمامة من الشارع بصفة يومية، بما تسبب فى تراكمها بكميات كبيرة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات. وبالتوجيه إلى محافظة الغربية، أفاد حى أول المحلة الكبرى، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لتنظيف الشارع وتم رفع ما يقرب من 3 أطنان، وإزالة أسباب الشكوى، بالإضافة إلى استدعاء مشرف النظافة المسؤول عن الشارع محل الشكوى وتم محاسبته بعد ثبوت تقاعسه عن القيام بعمله، مع التنبيه عليه بالالتزام برفع تراكمات القمامة بصفة يومية.

وتناول أيضاً شكوى مواطن مقيم بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، تضرر خلالها من قيام مالك أحد المحال التجارية بوضع حواجز بالشارع أمام متجره للحيلولة دون انتظار السيارات، وبما يعيق الحركة المرورية بالشارع، وبالتنسيق مع محافظة القليوبية، أفادت إدارة الإشغالات بحى غرب، أنه تم إزالة الحواجز موضوع الشكوى.

إلى جانب شكوى مواطن مقيم بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بشأن قيام مالك أحد المطاعم الكائنة بالقرية بالتعدى على حرم الطريق بحوالى أربعة أمتار، بما يضر بالصالح العام. وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، أفادت الوحدة المحلية بقرية صول، بقيام إدارة الإشغالات بإزالة التعديات الكائنة على الشارع موضوع الشكوى وإزالة أسبابها.