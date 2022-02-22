وزير الرى: تطوير المنظومة المائية يُعظم العائد من كل قطرة مياه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تنفذها الوزارة حاليا تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وأشار عبد العاطى إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساق بأطوال 207 كيلومترات، وجار تنفيذ 88 كيلومترا، تم الانتهاء من 17 كيلومترا منها حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرا فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أوضح الوزير أن 16 ألفا و668 منتفعا قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم البالغة 840 قطعة بمساحة إجمالية 13 ألفا و70 فدانا، مشيرا إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالى والطرح لـ 54.6 ألف فدان، وجار التنفيذ بمساحات تصل إلى 7745 فدانا تم الانتهاء من 498 فدانا منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.