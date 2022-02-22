«ذا ترافيل»: مصر ضمن 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية عالميا

جدة - نرمين السيد - تشهد مصر اليوم واحدا من الأحداث النادرة، ظاهرة هندسية وفلكية مثيرة لا تزال أسرارها تثير شغف العالم أجمع، وتحدث مرتين فقط فى العام، وهى «تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى» بمعبد أبوسمبل، فهى دليل واضح على تقدم المصريين القدماء فلكيا.





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