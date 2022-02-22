الصحف تبرز تأكيد السيسى تبنى مصر مقاربة شاملة خلال رئاستها لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها القمة العالمية للمناخ (COP27) المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وأنها ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف، لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى مصلحة دعم عمل المناخ الدولى بكل مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس، جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكى إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية- الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كإحدى نتائج الجولة الأخيرة للحوار الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكى حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة المقبلة، فى إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، والتحضير للقمة العالمية للمناخ المقبلة (COP27).

من جانبه؛ أعرب جون كيرى عن سعادته بلقاء الرئيس مجددا، مؤكدا ثقة الجانب الأمريكى بقيادة مصر قمة المناخ المقبلة، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا الإطار، لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

كما أشاد المبعوث الأمريكى بما يلمسه المجتمع الدولى من جدية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولى والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستويين المحلى والدولى، من خلال مشاركة الرئيس فى قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضى، فضلا عن المشاركة فى مؤتمر «محيط واحد» فى مدينة بريست الفرنسية مؤخرا، ومن بعدها رئاسته المائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الإفريقية- الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدا أهمية هذه الجهود فى التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية فى جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة، والأهداف الطموحة التى تتبناها فى هذا المجال، وفى مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائى، خاصة أن مصر اتخذت خطوات فعالة فى سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات فى هذه المجالات، من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء، مثل السندات الخضراء التى طرحتها مصر مؤخرا.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمسار الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الوقت الراهن على جميع الأصعدة، معربا عن التقدير للإسهام الشخصى وما قام به الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى فى تدعيم هذه العلاقات.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس نيكولا ساركوزى، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحب بالرئيس الفرنسى الأسبق ضيفاً فى مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته.

من جانبه؛ عبر الرئيس ساركوزى عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة فى مصر، مشيراً إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التى تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس السيسى، والتى تعتبر امتداداً لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدور الذى تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء فى دعم الجهود التنموية للدول الإفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وفدًا من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بإطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكداً حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذى يتمثل فى إرساء الامتثال الإفريقى لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً فى ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين فى حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى تجسد فى جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس «سى»، وكذلك مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كل الجهود الأخرى التى تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحى الحياة للمواطنين، فضلاً عن الجهود فى مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التى تبنتها مصر فى مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار فى الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر 2021 والبدء فى تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما أسهم فى أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التى تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.

كما أشاد الوفد بالدور المصرى الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الإفريقية فى المجالات التى تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإدارى والتخطيط الاقتصادى وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل فى القارة الإفريقية، وحرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الإفريقية، والتى لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التى تمثل عنصراً ضرورياً لبناء دولة وطنية قوية.