أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال دورتها العادية التاسعة والأربعين، وتستمر 3 أيام، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية فى الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المتمتعة بصفة مراقب والجهات المعنية فى منظومة العمل العربى المشترك. القاهرة تنظم وزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "الإسراء والمعراج دروس فى الفرج بعد الشدة". أسوان تحتفل محافظة أسوان بـ ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، فى الظاهرة الفلكية الفريدة التى يتكرر حدوثها مرتين خلال العام، إحداهما فى 22 فبراير والأخرى فى 22 أكتوبر. الإسكندرية تعيد دار الأوبرا المصرية اكتشاف القصص والسير الشهيرة من خلال فرقة "فرسان الشرق" للتراث، التى يقدم إنتاجها الجديد عرض "عنترة بن شداد"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. القاهرة تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية موسيقية كلاسيكية تحييها عازفة الهارب منال محيى الدين، وذلك فى الثامنة مساءً، على المسرح الصغير بالأوبرا. القاهرة يُعرض عدد من الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، المقام فعالياته حاليا تحت شعار "لسه الأغانى ممكنة"، ويستمر حتى 24 فبراير الجارى. القاهرة يلتقى فريقا الأهلى ومصر المقاصة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم. القاهرة يلتقى فريقا سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم. موسكو يجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجانى إلهام علييف مباحثات فى موسكو لتوقيع إعلان بشأن رفع العلاقات إلى مستوى التحالف. باريس تلغى الخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس" رحلاتها الجوية المقررة بين باريس وكييف، بسبب الوضع فى المنطقة. فيينا تبدأ الحكومة النمساوية تطبيق لائحة جديدة لدخول البلاد، فى ظل استمرار بعض القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.

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