الأردن: مصر تعيش نهضة كبرى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء أكد وزير النقل المصرى عمق العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية فى البلدين والتعاون المثمر فى شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا على أن وزارة النقل المصرية تضع كافة إمكاناتها فى خدمة الأشقاء فى وزارة النقل الأردنية.

وأعرب وزير النقل الأردنى عن سعادته بالتعاون بين الجانبين، مشيدا بالنهضة الكبيرة التى تعيشها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل الأردنية لزيادة حجم التعاون المشترك فى مختلف قطاعات النقل، موجهاً الشكر إلى وزير النقل المصرى على التعاون الايجابى والمثمر فى كافة الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون فى مجال السكك الحديدية، وطلب الجانب الأردنى بقيام وفد من المهندسين المتخصصين فى مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة الأردن للتعاون مع الجانب الأردنى فى تطوير خط السكك الحديدية الذى يمتد من مدينة الزرقاء إلى العاصمة عمان حتى المطار وإعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير.

فوجه وزير النقل المصرى مسؤولى السكة الحديد بإيفاد وفد من أفضل المهندسين المتخصصين فى هذا المجال، بالإضافة إلى أحد الاستشاريين المتخصصين من جامعة القاهرة لعمل المعاينات للخط على أرض الواقع وإعداد الدراسة الفنية المطلوبة كما أعرب الجانب الأردنى عن رغبته فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل.

حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبى ضخم يضاهى المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة، وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال.

كما تطرقت المناقشات الى التعاون فى مجال النقل البحرى حيث أكد الجانبان على أن شركة الجسر العربى المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى طلب إحدى الشركات السويسرية العاملة فى مجال سفن الكروز لتسيير سفن سياحية من العقبة إلى شرم الشيخ والغردقة وصولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.