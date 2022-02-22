/680855/القوى-العاملة-تناقش-طلب-النائب-محمد-اسماعيل-بشأن-عدم-تسوية-وضع-العاملين-بالشركة-المصرية-للملاحة-البحرية-اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها اليوم،برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمد إسماعيل، عاطف المغاورى، بشأن عدم تسوية وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية اعتبارًا من 31/3/2020.

دوت الخليج

الشركة المصرية للملاحة البحرية

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ إيهاب منصور، بشأن مخالفة هيئة الدواء المصرية للمادتين (39،74) من الدستور، والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، بشأن مشاركة العمال في جميع شئون العاملين والتي من أخصها لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليًا، والخاصة بصرف أجورهم المكملة بناءً على حكم المحكمة وتنفيذًا لنصوص القانون 81 لسنة 2016.

يذكر أن الجلسة العامة تناقش اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وتناقشايضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.