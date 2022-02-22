/680902/موعد-مباراة-تشيلسي-ضد-ليل-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يحل فريق ليل الفرنسي ضد نظيرة تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام العاشرة مساءً على ملعب ستامفوردبريدج، فى ذهاب دور الـ16 من المسابقة القارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض تشيلسي ضد فريق ليل في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

شكيل تشيلسي ضد الهلال السعودي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، كريستنسن، روديجير.

وسط الملعب: ماركوس ألونسو، جورجينيو، كوفاسيتش، هافيرتز، حكيم زياش، أزبيلكويتا.

الهجوم: روميرو لوكاكو – حكيم زياش.

تشكيل الهلال في مواجهة تشيلسي :

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

ويريد برشلونة التعاقد مع قائد فريق تشيلس الإنجليزي سيزار أزبلكويتا والذي ينتهي تعاقد مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم.

ويلعب سيزار أزبلكويتا في مركز الظهير الأيمن مع تشيلسي حاليا ومع منتخب إسبانيا من قبل، ويقدم مستويات جيدة برغم العمر الكبير للاعب حاليا.