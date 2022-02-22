يوفنتوس ضيفاً على فياريال الإسباني فى دوري أبطال أوروبا

/680903/يوفنتوس-ضيفا-على-فياريال-الإسباني-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي، مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة فياريال الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب لاسيراميكا، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة فياريال ضد نظيرة يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premium.

ويسعي فريق يوفنتوس في الفوز وحصد الثلاث نقاط لتسهيل مشواراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.

وسجل وستون مكيني هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 25، ثم تعادل للإنتر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ليستمر التعادل وينتقل الفريقان للوقت الإضافي، الذي أحرز فيه أليكسس سانشيز هدف قاتل في الدقيقة 120 قب نهاية الوقت.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

يوفنتوس يقلب الطاولة على روما

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.