حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 23-2-2022

حظك برج الحمل اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: القمر الجديد في برجك أي في الحمل ، يحثك على القيام ببعض الإنجازات والخطوات، وتثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة .

عاطفياً: اذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك ان تظهر الحقيقة الى العلن حتى لا تلام.

صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً.

حظك برج الثور اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: أنت مُلهَمٌ ومُلهِمٌ في الوقت نفسه. هذا اليوم يَعتمد الناس على كُلّ كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.

عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ من خلال أيّ شئِ تَعمَلُه، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كُلّ الحالات

صحياً: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه إلى الوضع الصحي لتحاشي الإصابة بأي مرض

حظك برج الجوزاء اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: قد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر الى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.

عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.

صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن .

حظك برج السرطان اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم في بعض الأمور المصيرية العالقة وعن استقطاب لبعض الفرص المهمة.

عاطفياً: ابحث عن اشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية .

صحيا: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.

حظك برج الأسد اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل مناسب جداً لك، ويحمل معه خبراً جيداً، ويزداد اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة، وكشف الأخطاء وعرضها.

عاطفياً: قد تميل إلى التملكية والغيرة وتضع الشريك تحت المساءلة ما يعرض علاقتك للخطر، وتفتقد الصبر في أحيان كثيرة وتستغرب ردود فعل الشريك .

صحياً: تكون عرضة لضغط عصبي، كل ما هو مطلوب منك هو التخفيف من ساعات العمل .

حظك برج العذراء اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة وتعود المياه إلى مجاريها مع أحد الزملاء بعد مرحلة من الخصام.

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك.

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة.

حظك برج الميزان اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، إذا يعاود مركور سيره المباشر في برج الدلو ويزل الالتباسات السابقة..

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات.

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.

حظك برج العقرب اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل يدل على عمل أو عقد أو على ارتباط أو تجربة استثنائية وتتلقى أخباراً طيبة لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار.

صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط.

حظك برج القوس اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: كن منتبهاً جداً وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب. .

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات.

صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

حظك برج الجدي اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء اليوم وتلتقط بعض الثغرات في أرقام المحاسبة، ويحمل هذا اليوم شعوراً بالراحة .

عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات .

صحياً: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب.

حظك برج الدلو اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل مناسب جداً، ويعني لقاء مشوقاً أو اتصالاً مغرياً تتلقاه أو ردة فعل إيجابية لم تتوقعها .

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة.

صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها .

حظك برج الحوت اليوم الأربعاء 23-2-2022

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل يتحدث عن ربح مادي تستفيد منه، وتتحسّن الأمور تدريجياً وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.

عاطفياً: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قراراً بالانفصال عنه.

صحياً: قد تضطر أحياناً إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج