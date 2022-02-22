عاجل.. الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى الكويت

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى إطار خصوصية العلاقات المصرية - الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسى مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، وخصوصا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والتنموى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكشف متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.