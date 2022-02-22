الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تمتد لـ القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجودة أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 20 11

مطروح 22 11

السلوم 21 10

سيوة 24 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 25 15

طابا 23 13

كاترين 20 04

الطور 23 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 12

الفيوم 24 09

بنى سويف 24 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 07

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 27 11

أبوسمبل 27 11

الوادى الجديد 26 06

شلاتين 26 12

حلايب 24 13