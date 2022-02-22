بث مباشر.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى معبد أبى سمبل

جدة - نرمين السيد - يشهد معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، حاليا، ظاهرة فريدة من نوعها يترقبها العالم، ويشاهدها آلاف السياح فى مصر وهى تعامد الشمس على وجه الملك رميسي الثانى فى معبد أبى سمبل بمحافظة أسوان.





يشهد معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، حاليا، ظاهرة فريدة من نوعها يترقبها العالم، ويشاهدها آلاف السياح فى مصر وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى معبد أبى سمبل بمحافظة أسوان.

وتذيع قناة إكسترا نيوز بثا مباشرا حول هذه الظاهرة الفريدة والتى تدهش العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام.

وكانت وزارة الثاقفة قد نظمت احتفالية فنية لأول مرة، مساء أمس الإثنين، يتم تنظيمها داخل المعبدين الكبير والصغير، بـ تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبى سمبل.

وشملت الاحتفالية إطلاق الصواريخ النارية باشاعتها الملونة بالألوان المختلفة والمتعددة، وتفاعل العديد من السائحين بالجنسيات المختلفة والزائرين الحضور داخل الاحتفال بالتصفيق والتشجيع نظرًا لانبهارهم بالحفل الفني.

وتوافد عديد من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل السياحي لحضور عرض الصوت والضوء وسط أجواء مبهرة ومميزة، حيث شرح خلاله تاريخ المعبد ونقله، ومدى براعة المصرى القديم في علم الفلك والهندسة.

جدير بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 فبراير و22 أكتوبر، تبدأ فى الحدوث، مع شروق شمس يوم الثلاثاء 22 فبراير، فى تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحاً وتستمر الظاهرة لنحو 20 دقيقة فقط.