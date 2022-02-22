انقطاع الكهرباء عن 17 قرية فى كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن انقطاع الكهرباء سيشمل 17 قرية تابعة لـ مراكز "كفر الشيخ وقلين ودسوق وسيدى سالم والحامول ومطوبس والرياض وبيلا".

وأضافت: "‎سيتم فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الـ 3 عصرا، وسيشمل انقطاع الكهرباء فصل التيار عن مغذى متبول بكفرالشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى فرامون بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية فرامون وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى دمرو بسيدى سالم، ولا تتاثر اى قرى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى المضرب بالحامول، وتتأثر قرى 99 المنصور، و54، و53، و75".

وتابعت: "سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى، عزبة عمرو، بنى بكار، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الروضة بسيدى سالم ، وتتأثر بالفصل قرى الروضة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ابو الجدايل بقلين، وتتأثر بالفصل قرية ميت الديبة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى زهدى بكفرالشيخ".

واختتمت شركة الكهرباء بيانها: "وتتأثر بالفصل منطقة أهدى والسلخانة ومساكن الثلاجة امام زهدى، وانقطاع الكهرباء عن مغذى حلمى حسين ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية حلمى حسين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الوزارية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروى دقلت ومياه العمدان".