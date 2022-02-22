/680899/حمو-بيكا-يتهم-سكرتير-نقابة-الموسقيين-بتلقيه-رشوة-من-مطربي-المهرجانات-فيديو

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن فساد سكرتير نقابة المهن الموسيقين المدعو «أ. ر» على حد قوله، وذلك بحصول الأخير على رشوة من بعض مطربي المهرجانات من أجل منحهم تصريح بنقابة الموسيقيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المكالمة المسربة للفنان حمو بيكا والتي يكشف فيها فساد نقابة المهن الموسيقية على حد قوله.

حمو بيكا يتهم مسئول بالنقابة بالتذوير وتلقي رشوة

قال حمو بيكا خلال المكالمة المسربة: "أ. ر طالع في فيديو بيقول عنبة مقدم ورق مزور وشهادة جيش مزورة، وبعدها بأسبوع إداله كارنيه النقابة، ومعايا فيديو وصور وهو متصور في مكتبه وبيديله الكارنيه".

حمو بيكا يكشف عن قيمة الرشوة

وتابع: "معايا نور التوت عايزين يدفعوه 20 ألفًا، وتيخا دافع 20 ألفًا.. إسلام على دافع الفلوس أول ما أخد الكارنيه قاللي أنا رايح أدفع للنقابة 15 ألف جنيه، وعاوزينه يجدد تاني يدفع 15 ألف جنيه تاني، وما أخدش إيصال بالفلوس اللي دفعها".

وأضاف: "أنا اشتغلت 15 أو 16 أوردر في الساحل كنت بدفع إيصالات، الناس دي ما ادتنيش ولا إيصال، كنت بدفع 15 ألف جنيه، وكانوا بيبعتوا زينهم علطول يحصل الفلوس، وكان بياخد الفلوس مني أنا ساعات، ومن المحل اللي هغني فيه ساعات، ما كنتش بطلع ياريس غير لما المحل يدفع الفلوس، يا إما أنا أدفع الفلوس، والإيصال المفروض يجي للمطرب مش للمحل".

حمو بيكا يفتح النار على المهن الموسيقية

واستطرد: "إذا كان أنا اللي كنت بقوله أنا شغال في الحتة الفلانية، يقوللي هات الفلوس قبل ما تطلع، أكلم الناس أقولهم أدوله الفلوس، مش عايز يطلعني لما ياخد الفلوس، ولما جه حلمي قاله هات الإيصالات قاله هبعتهالك وبعد كده مابعتلوش حاجه، ونزلوني أوردرين، أورد في القاهرة وأوردر في الإسكندرية وماخدتش فيهم أجري".

واختتم حمو بيكا حديثه عن «أ.ر» قائلًا: "خلاني روحت مضيت على عقد بتاع فيلم مكتوب في العقد إن المفروض آخد نص المبلغ 250 ألف وما أخدتش ولا جنيه، وأخدني وداني البيت بيتك.. تمثيلية البيت بيتك دي، صورت فيها وعملت فيها كل حاجه وما أخدتش برضه أجري.. والأجر اتاخد آه، الناس كانوا عاطيينه ظرفًا، عطاني من الظرف ده 10 آلاف جنيه بس، وأنا أجري 70 ألف جنيه.. وجم صوروا عندي في الاستوديو".