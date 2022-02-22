/680896/حسني-عبد-ربه-أنا-بموت-من-جوايا-ومحروق-على-الإسماعيلي

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، بعد إستبعاده من الجهاز الفني الجديد للدراويش الذي يرأسه حمد إبراهيم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2": " لن يستطيع أحد أن يزايد على حبي للإسماعيلي وعندما يتواجد حسني عبد ربه في النادي يجب أن يكون مفيدا".

وأضاف: "يحيي الكومي طلب أن أتواجد كمدير للكرة أو رئيس للجهاز الفني الجديد واتفقنا على كل شئ بشكل ودي، وكنت جاهز للعمل ببيتي".

وزاد: " ولكن عند عودة حمد إبراهيم من السفر أخبرني وكيله بأنه لا يريد أي شخص في منصب مدير الكرة، لذلك تم إستبعادي من الجهاز الفي الجديد وأنا تحت أمر الفريق في أي وقت".

وأردف: " كنت سأشغل منصب المدير الرياضي أو مدير الكرة، ولكن في الواقع لا أبحث عن المناصب، وكل همي مصلحة الفريق فقط وما أستطيع تقديمه في هذا المنصب أو أي منصب".

وأختتم قائلاً: "أنا بموت من جوايا ومحروق على اللي بيحصل في الإسماعيلي، وكان نفسي أبقى موجود جوه الإسماعيلي وهفضل داعم للجهاز الفني والفريق لغاية لما يخرجوا من الكبوة، والنادي يرجع".

بيراميدز عبر بيان يشكر حمد إبراهيم بعد تدريبه للإسماعيلي

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد لإستقالته من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق"

رسميًا.. حمد إبراهيم مدير فني لـ الإسماعيلي خلفاً لخوان براون

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

واستقر أعضاء مجلس الإدارة علي إسناد المهمة إلي ” حمد إبراهيم ” نظرًا لمعرفته بشكل كبير بقدرات وإمكانيات اللاعبين الحاليين، بعدما كان مساعدا لإيهاب جلال خلال منافسات الموسم الماضي فضلًا عن خبراته الفنية علي الصعيد التدريبي والتي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية الطويلة بجانب عمله في مثل تلك الظروف ونجاحه في تحقيق نتائج مميزة.