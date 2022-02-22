عاجل.. الصحة: شفاء 1239 حالة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1239 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 402121 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2003 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وكشف متحدث الصحة أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الإثنين، هو 471460 من ضمنهم 402121 حالة تم شفاؤها، و23806 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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