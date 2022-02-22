سلامة الغذاء توصى بإعادة عبوات حليب اليكير إلى المكان التى تم الشراء منه

جدة - نرمين السيد - أوصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجمهور بفحص عبوات الحليب صنف اليكير Elecare التى بحوزتهم من أسفل وعدم استخدام العبوات التى يوجد عليها رقم مزدوج يبدأ من 22 إلى 37 وتحتوى على كود تشغيله “SH” أو “K8” أو “Z2” وتاريخ انتهاء 1 إبريل 2022 أو ما بعده،





وأشارت فى بيان لها اليوم إلى بالرغم من سلبية نتائج الفحص التى قامت بها الهيئة للرسائل الواردة من الخارج بالموانئ المصرية وحرصا على المستهلك المصرى فلابد من ضرورة إعادة هذه العبوات إلى الصيدلية أو المكان التى تم شراء العبوات منه.

وأضافت أنه ورد إليها إخطار دولى يفيد بقيام شركة أبوت نيوتريشنز ستورجيس بولاية ميتشيجان الأمريكية “ABBOTT” العالمية بإجراء سحب طوعى لبعض التشغيلات التى أنتجتها بمصنعها بالولايات المتحدة الأمريكية من عدد ثلاث أصناف من ألبان الأطفال بعد أن تلقت الشركة (4) شكاوى من المستهلكين فى الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بإصابة أربعة من الأطفال الرضع الذين تناولوا هذه الألبان ببكتريا Chronobacter sakazaki "or Salmonella Newport. كإجراء احترازى بالرغم من أن الفحص المعملى للعينات التى تحتفظ بها الشركة من المنتجات ذات العلاقة بالشكاوى أثبت سلبية العينات للتلوث بالميكروب Chronobacter sakazaki، كما تم فحص العينة المحتفظ بها ذات العلاقة بشكوى سالمونيلا نيوبورت وجاءت النتيجة سلبية.

وأضافت الهيئة بدراسة للأصناف التى ورد بشأنها الأخطار تبين أن الأصناف الثلاثة التى قامت الشركة بسحب التشغيلات ذات العلاقة منها فى الولايات المتحدة الامريكية هى (1) اليكير Elecare، (2) اليمنتم Alimentum، (3) سيميلاك Similac

وتبين أن الصنفين المحتمل وجود علاقة لهما بالسحب الذى تقوم به الشركة هما 1) اليكير Elecare، (2) اليمنتم Alimentum

ولفتت إلى أن الصنف الثالث سيميلاك Similac المتداول فى الأسواق المصرية لم يتم انتاجه فى مصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية بل تم انتاجه فى مصانع الشركة بإسبانيا وأيرلندا وبالتالى فهو آمن للاستهلاك.

ونوهت بأنه بمراجعة أرقام التشغيلات التى أعلنت الشركة عن سحبها من الأصناف الثلاثة يتبين وجود صنف واحد فقط ذو علاقة بالسحب الطوعى وهو اليكير Elecare،بالرغم من سلبية نتائج فحص عينات التى قامت الشركة بإجرائها.