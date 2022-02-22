/680891/مصرع-مواطن-دهسته-سيارة-أثناء-عبور-طريق-صلاح-سالم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من عدد من المواطنين تفيد بان شخصا لقي مصرعه ، بعد ان دهسته سيارة اثناء عبوره لطريق صلاح سالم ، وتم نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة على الفور الى مكان الحادث ، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور شخص الطريق، دهسته سيارة ملاكي، وهو ما أسفر عن إصابته ووفاته، هذا بجانب تكثيف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

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الجدير بالذكر ان طريق صلاح سالم اصبح يشهد سيولة مرورية خاصة بعد عملية التطوير التى شهدها خلال الفترة الاخيرة وردم نفق صلاح سالم الذى كان يتسبب دائما فى اختناق مرورى، ولكنه شهد عدة حوادث سيارات خلال الفترة الماضية.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار بضائع بقنا

هذا ولقي طفل مصرعه بعد أن صدمه قطار بضائع بمركز ابوتشت شمالي قنا، وقد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات أفاد مصرع الطفل بهيج حسن أحمد بهيج، 11 عاما مقيم بقرية الشمرات أسفل عجلات قطار محملاً بالبضائع، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف نحو موقع البلاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقامت قوات الأمن بالتوجه لموقع الحدث، والتى قامت بنقل الجثمان لممستشفي قنا العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله واستخراج التصاريح الخاصة للدفن، فضلاً عن قيام القوات بتحرير اللازم للواقعة تمهديا لإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما روى شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة غياب عامل المزلقان، مؤكدين أن الطفل قام بالمرور أمام القطار محاولاً إجتياز الطريق.

وأضاف شهود عيان أن المنطقة تعانى من حوادث القطارات بسبب حالة المزلقات التى تسببت فى تكرار حوادث القطارات ودهس المواطنين، مطالبين بسرعة تدخل مسؤلي المحافظة لتجنب تكرار تلك الحوادث وصيانة المزلقانات، مؤكدين أن الأهالى تقدمت بالعديد من الشكاوى التى أفادت تضررهم من حالة المزلقانات والتى تسببت فى وقوع حوادث متعددة خلال الفترة الماضية مما أثار الذعر بين الأهالى