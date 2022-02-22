اليوم..اقتصادية النواب تناقش طلب النائب أحمد بهاء شلبي بشأن الشكاوى من منظومة "نافذة"

/680847/اليوماقتصادية-النواب-تناقش-طلب-النائب-أحمد-بهاء-شلبي-بشأن-الشكاوى-من-منظومة-نافذة

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة "نافذة" والتي طبقتها مصلحة الجمارك ونظام التسجيل المسبق للشحنات.

دوت الخليج

شكاوي الجمارك من منظومة نافذة

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاشة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.