عادل إمام عن تمثيل أحمد حلاوة: «جوكر الارتجال»

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حل الفنان والدكتور أحمد حلاوة ضيف في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدث أثناء الحلقة عن العديد من الأسرار الشخصية له، وعن بعض تفاصيل حياته، ومواقف له مع بعض الفنانين.

دوت الخليج يرصد لكم حديث الفنان أحمد حلاوة عن تفاصيل من حياتة الشخصية وذلك خلال السطور القادمة.

عادل إمام: أحمد حلاوة جوكر تمثيل

قال أحمد حلاوة عن الفنانين الأقرب لقلبه: بعض الاعمال التلفزيوينة اللي بعتز بيها هي أعمالي مع عادل إمام هما “العراف”، “المأمور” معاه هو وابنه، وفي مسلسلات كتير أوي زي “رأفت الهجان” شلتون.

وأضاف حلاوة: أعمالي مع شيرين عادل، المخرج أحمد صالح، الفنان حسني صالح مسلسل "الوسواس”.

وقال عمرو الليثي لأحمد حلاوة: عادل إمام بيقول عليك الجوكر اللي يقدر يخرج عن النص، فكان رده: مبخرجش عن حدود النص، برتجل في الحدود.

وعن الفرق في العمل بين عادل إمام، ومحمد إمام، قال: عادل إمام أستاذ كبير وليه هيبة وليه تحفظ، لكن محمد ده أبني، وأضاف قائلًا: لما ببقى بعيد عن عادل إمام بيقولي ايه يا عم أنت مخاصمني؟.

وأردف حلاوة: بحب الاتنين جدًا، ورامي إمام هما عيلة احتضتني في حاجات كتيرة جدًا.

كورونا السبب في موت أحبابه

قال حلاوة: 2 من اخوات اتوفوا بكورونا، وصديقي هادي الجيار مش ممثل بالنسبالي بس ده صديق طفولة، اتربيت في العباسية وباب الشعرية والصعيد، هو كان في باب الشعرية معايا كل الفترة دي.

وأردف حلاوة: كنت أنا و هادي الجيار، محمد البشاري، وعزت البسوم زي فريق كده “ممر طلعت حرب”.

وأستكمل مادحًا هادي الجيار قائلًا: طيب اوي وانسان اوي وعملي اوي، لما اشتغل في الاختيار كان بقاله سنه راقد بسبب الالتهاب الرئوي، قالي لو جالي كورونا مش هقوم منها، بعد كام يوم اتصابت بكورونا، مفيش 3 ايام او 4 ايام سمعت الخبر، مروحتش عزيت مراتة بسبب الصدمة، اختي اتوفت بكورونا وبعدها بيومين اخويا جاله كورونا.

وأكمل حلاوة: لولا وجود شخصيتي اللي هي ملازمة ليه كانت هتبقى مشكلة كبيرة في الدور بتاعه لما اتوفى.

حياة أحمد حلاوة الشخصية

واستعرض أحمد حلاوة العديد من المعلومات عن حياته الشخصية، قائلًا: ربنا رزقني بست محترمة من بيت محترم جدًا، عقلية وطيبة جدًا، مكنش في دماغي الجواز، بس والدي قالي ربنا هيبقى بيحبك لو أخدت البنت دي أنا كنت مسافر فرنسا، قولت ليه لا؟ كان والدها مهندس اتصالات وكان راجل محرتم وكان بيت محترم وخالها محمد الغلبان كانت عيلة اتشرف بيها.

وأضاف حلاوة قائلًا: خلفت بنتين، اتربوا تربية محافظة وشيك وفيها حب، درسوا في فرنسا وفي مدارس راهبات، واحدة استمرت في فرنسا، والتانية درست اجتماع، عندي حبيبة في ثانوي شاطرة في الرسم والفنون التطبيقية، فريدة بنت ابتسامتها بالدنيا بحالها، رينادا البنت الكبيرة قمورة وناعمة تحب تقعد معاها وتلاطفها، وحفيدي يوسف.

التجارة مهنة عائلتة

وعن عمله الآخر بجانب الفن والدكتوراه، هي التجارة، فقال عنها: تجارة الملابس، احنا عيلة حلاوة عيلة تجارية، فاتحين في الموسكي وفي العتبة وجذورنا من الشام.

وأردف: خدت الدكتوراه وأنا كنت بروح بيتي من 3 بالليل ل 6 الصبح كل يوم اذاكر وانا كنت شغال تاجر وفنان ومهندس اتصالات، والإتقان بالنسبالي مذاكرة.

دوره في أحمد نوتردام

وعن دوره في فيلم أحمد نوتردام قال: عيلة جلال، جلال توفيق، رامز كان عايزني في الدور مقدرتش اقوله لا، ورامز مجنون ودمه خفيف، لكن ياسر وقور.