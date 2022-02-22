/680893/حسام-عبد-الغفار-يحذر-من-الرذاذ-المتطاير-بشأن-انتشار-كورونا-ويؤكد-على-ضرورة-الالتزام-بالاجراءاتالاحترازية

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وذلك خلال الفترة الأخيرة بعد انشتار أوميكرون.

دوت الخليج

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر المذاع على قناة "سي بي سي"،:، أن توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من مخاطر كورونا، هي ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالاضافة إلى عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، خاصة أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، وبشكل خاص بالأماكن المغلقة.

حسام عبد الغفار يحذر من الرذاذ المتطاير بشأن انتشار كورونا ويؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءاتالاحترازية

واكمل عبد الغفار أنه يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال إقامة الشعائر الدينية، من اجل الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن نسبة الوفيات فى مصر بين غير المطعمين أعلى بـ99 مرة مقارنة بالمطعمين، ومعدلات دخول المستشفيات أعلى بـ73 مرة لغير المطعمين".