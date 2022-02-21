/680888/نصابين-فقه-طارق-رضوان-يستنكر-تصدر-شيوخ-غير-معنيين-بالفتوى-للشاشات

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب ان قانون تنظيم الخطابة الذى قام بتقديمه للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب كان لابد منه فى ظل العشوائية التي شاهدناها عاليلفزيون خلال السنوات الماضية من شيوخ تتصدر الشاشات وهم ليسوا معنيين باصدار فتوى وهؤلاء نصابين علم ونصابين فقه، وبالتالى كان يجب تحديد من يحق له اصدار الفتوى سواء بالدين الاسلامي او المسيحى .

دوت الخليج

واضاف رضوان عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " على mbc مصر ، انه لا يريد ان يحجرعلى اصحاب الراى ولكنه ضد من يصدر الفتوى وهو ليس له الحق، ويجب اصدار قائمة بالاسماء التى يحق لها الفتوى ومن يخالف ذلك يطبق عليه عقوبات رادعة سواء بالغرامة او الحبس التي تم تحديدها بالقانون.

وتنص التعديلات بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

دينية النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون النائب طارق رضوان بشأن «المتحدثين باسم الدين»

وبسؤاله عن الاشخاص خريجى الجامعات الغير متخصصة عن امكانيهة حصولهم على التراخيص لهم بالفتوى، قال رضوان ان المادة 2 تنص علي انه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.