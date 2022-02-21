/680887/سهى-أحمد-تكتب-التشافي-من-الضغوطات-والصدمات-النفسية-بطريقة-الكتابة-التعبيرية

عندما تجلس برفقة قلمك ودفترك، وتبدأ في كتابة ما يجول في عقلك من أفكار سلبية أو إيجابية بكل تجربة، فأنت هكذا تقوم بتحسين مستمر في تطوير ذاتك، وتبني علاقة صادقة وآمنة وقوية مع نفسك، وتخلق إتحاد بين العقل والروح والجسد، فهي لحظات استثنائية، حيث تكون بوصلة للتوزان الداخلي لحالتك النفسية وتصل لحلول لكل المشاكل العالقة في حياتك، إذ أن أثر الكتابة ترفع مستوى المنطقية لديك.

فما هو الشئ الذي يمكن أن تضع ثقتك فيه أكثر من ورقتك وقلمك، الذي تعبر به بكل صدق و دون حرج عما تشعر به؟

اسأل نفسك وقل:- من الذي يستحق أن يكون سندك أكثر من نفسك؟

فأنت ستكتب عما تشعر به دون قيود أو حواجز وستصل لمرحلة من التصالح والتصارح مع الذات، وستصل لمهارة التحليل والتجلي والوعي والحلول، و إدراك مشاعرك عندما تراها مكتوبة أمامك.

الكتابة التعبيرية ودورها فى تفريغ الشحنة السلبية

والكتابة التعبيرية تساعدك على التفريغ الانفعالي وتفريغ الشحنة السلبية داخل عقلك وتساعد أيضا على صفاء الذهن وهدوء النفس. لذلك التفريغ بالكتابة على ورقة مهم للغاية وخطوة أولى في بدء رحلة التشافي من الصدمات، التي تؤرقك وتساعدك على التخلص من التوتر و إزدحام الأفكار السلبية والتشويش داخل عقلك.

واسأل نفسك؟ هل شعرت يومًا بالإحباط بدون قوة؟ هل تشعر أن التوتر والضغط النفسي يؤدي إلى تآكل صحتك وأن الروتين يبدو وكأنه طريق مسدود؟ بالطبع نمر جميعًا بمواقف وصدمات صعبة تؤثر على مزاجنا.

يمكن أن تكون الكتابة مصدرًا قويًا للغاية لاستعادة الاستقرار في أوقات الأزمات؛ وسوف يساعدك على مواجهة مشاكلك والتعرف على ذاتك وفيما تملك من نقاط قوة ونقاط ضعف، ويجعلك ترى الحلول الممكنة في ضوء آخر بكل إبداع.

ما الفرق بين الكتابة والتدوين؟

تكمن في أن الكتابة تكون عبارة عن شرح أفكار ومشاعر إمّا مر بها الشخص قديماً أو أن يكون قد يمر بها في الوقت الحاضر، أمّا التدوين يكون عبارة عن كتابة يوميات أو مذكرات تحدث بشكل يومي.

العلاج بالكتابة، هو استخدام فعل الكتابة لتفريغ الذهن والتخلص من الطاقة السلبيه الناتجة عن ضغوطات الحياة بشكل عام بجانب التعبير عما يشعر به الشخص، حيث أنه لا يعتمد أن يكون الشخص جيد فى أساسيات الكتابة أو ما إلى ذلك، لكى يستخدم الكتابه العلاجية كل ما تحتاجه هو ورقة و قلم والبدأ فى التعبير عن ما تفكر فيه، وأطلق العنان لروحك وهي تكتب من خلال الكتابة العلاجية يمكننا المضي قدمًا.

الأشخاص الذين مروا بحدث صادم أو مرهق للغاية، يمكن أن يكون التعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة تأثير كبير على الشفاء في الواقع، إذ أن الكتابة عن تجاربنا المؤلمة لمدة 15 دقيقة، طوال أربعة أيام متتالية توفر تحسنًا في مزاجنا، والذي يتم الحفاظ عليه بمرور الوقت.

لقد ثبت أن الكتابة العلاجية فعالة في علاج العديد من الحالات والأمراض، بما فيها: إدمان المخدرات اضطرابات الاكل احترام الذات متدني إجهاد ما بعد الصدمة كآبة القلق اضطراب الوسواس القهري عمليات الحزن أو الخسارة العلاقات

سهى أحمد، خبيرة التنمية الذاتية والمتخصصة في علم النفس الإيجابي، وباحثة في العلوم الإنسانية وتطوير الذات.