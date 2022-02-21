قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدول التى بدأت فى تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بسبب وصولها إلى مناعة القطيع، نتيجة زيادة نسبة التطعيمات إلى 70% على الأقل بها.
أضاف حسام حسنى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك شروطا من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدخول الجماهير إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب الوطنى ضد السنغال، فى مباراة التأهل لكأس العالم، منها الحصول على اللقاح كاملا، مردفا: "كل الناس وراء المنتخب الوطنى للتأهل إلى كأس العالم، ولكن كلنا نخاف على البلد من كورونا، وسوف تكون الأعداد المتاحة لحضور المباراة هى نصف سعة الاستاد لتطبيق إجراءات التباعد للوقاية من كورونا".
وبشأن تأثير لقاح كورونا على الصحة الإنجابية، أوضح الدكتور حسام حسنى، قائلا: "اللقاح ليس له تأثير على الصحة الإنجابية لأنها آمنة على الرجل والمرأة، ولكن قد يكون الفيروس نفسه له تأثيرا على الصحة الإنجابية للجنسين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة مكافحة كورونا تكشف شروط حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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