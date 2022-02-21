محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء الطرق والمحاور بالخارجة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - حسب بيان - أنه يتم استخدام أحدث المعدات التى تم توفيرها لتجهيز الخرسانة بأفضل جودة وسرعة فى التنفيذ وتوفير الوقت والتكلفة اللازمة، حيث استعرض مخطط إنشاء ميدان الناضورة واتجاهات مرور السيارات وتطوير الجزيرة الوسطى لإنشاء متنزه حضارى لربط مناطق مجمع المصالح الحكومية المميكن والسبط البحرى بوسط المدينة. رافق المحافظ فى الجولة المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز، والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.

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