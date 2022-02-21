تعاون بين تعليم وصحة الفيوم لمتابعة تلقى طلاب المدارس لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إن هناك تعاونا مشتركا بين تعليم الفيوم وصحة الفيوم بقيادة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، للتنسيق ومتابعة أعمال تلقى طلاب المدارس الثانوية والإعدادية لقاحات فيروس كورونا، للحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.





واستعرض وكيل وزارة الصحة -خلال اجتماع موسع عقده محافظ الفيوم مع مديرى الإدارات التعليمية والإدارات الصحية بالمحافظة- خطة وجهود مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتطعيم الطلاب المستهدفين بالمدارس الثانوية والإعدادية فى المرحلة العمرية من 12 حتى 18 سنة، والبالغ عددهم نحو 348 ألف طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية، موضحا أن إجمالى ما تم تطعيمهم من الطلاب حتى الآن يبلغ نحو 17 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم أن تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا يستلزم موافقة أولياء الأمور، وذلك من خلال توزيع استمارات على الطلاب المستهدف تطعيمهم، للحصول على موافقة كتابية لأولياء أمورهم، بتلقى أبنائهم اللقاح من عدمه، من خلال (الاستمارة المستنيرة).

وأكدت ضرورة التنسيق الكامل بين مديريتى الصحة والتعليم، وتفعيل دور مجلس الأمناء وتعاونهم مع مديرى الإدارات التعليمية فى حث وتوعية أولياء الأمور من خلال مجالس الأمناء بالمدارس بأهمية التطعيم، ودوره فى الوقاية من فيرس كورونا، وكذلك خلال تنفيذ خطة تطعيم طلاب المدارس الثانوية والإعدادية لتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة، موجهة بضرورة تكثيف اللقاءات التوعوية والتثقيفية داخل المدارس، بالتنسيق مع مسئولى إدارة الثقافة الصحية، وذلك باستخدام رسائل وإرشادات صحية تحفيزية، لتشجيع الطلاب على تلقى لقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ووجهت مدير المديرية بأهمية عقد لقاءات مع مجالس الآباء على مستوى مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بمشاركة مسئولى التعليم والصحة، لبحث آليات توعية أولياء الأمور بأهمية تلقى الطلاب لقاح كورونا، حفاظا على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر دخول المواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المطعمين بلقاح كورونا، أى منشأة حكومية، ومنها المدارس والإدارات التعليمية، مؤكدة حرص كل من مديرية التعليم والصحة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتذليل العقبات التى تعترض سير العمل لتحقيق النتائج المستهدفة التى تعود بالنفع على الجميع.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الدولة تقدم اللقاحات بالمجان وأنها تتحمل عبء التكلفة عن المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم، وأن اللقاح آمن على كبار السن والسيدات الحوامل والرضع وعلى الأطفال من سن 12 سنه إلى 18 سنه.

ومن جانبهم، أعلن مجلس الأمناء وضع خطة تستهدف اللقاء بمجلس الأمناء بالمدارس المختلفة من خلال لقاء تنسيقى مع مديرى الإدارات التعليمية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم.