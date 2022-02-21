عاجل.. الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوى وحالة من حالات عدم الاستقرار بداية من الأربعاء المقبل، حتى الجمعة.





وأضاف شاهين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، أن فصل الشتاء يشتهر بحالات عدم الاستقرار بالطقس، وكذلك سقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق. وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "درجات الحرارة تصل ظهر يوم الأربعاء 21 – 22 درجة مئوية، وفى المساء تصل إلى 13 درجة، ثم تنخفض مرة أخرى إلى 9 درجات".

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