بيت العائلة المصرية: مصر ضربت النموذج الأمثل فى تحقيق المواطنة

جدة - نرمين السيد - أكد المشاركون فى برنامج "الأسرة والمجتمع"، الذى ينظمه بيت العائلة المصرية، أن مصر ضربت النموذج الأمثل فى تحقيق المواطنة، وأن الهدف هو العمل على تحصين المجتمع ضد الطائفية.





جاء ذلك فى بدء فعاليات برنامج "الأسرة والمجتمع" فى عامه الثالث، اليوم الإثنين، الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور قيادات الأزهر والكنيسة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، منسق عام بيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من وعاظ وواعظات الأزهر والقساوسة والراهبات على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسرى، من خلال التوعية بدور الأسرة وتقويمها، بالإضافة إلى طرق تنمية الوعى المجتمعى بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان؛ من أجل استعادة منظومة القيم فى المجتمع المصرى.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير: "إن هذا اليوم أراد الله لنا أن نسجل فيه ملحمة وطنية؛ فيها تناغم بين أطياف الوطن مسلمين ومسيحين، إن فعاليات اللقاء تأتى امتدادا للدور الوطنى الذى يقوم به بيت العائلة المصرية فى دعم وتعزيز سبل المواطنة، لتأكد حقيقة واحدة أن المسلمين والمسيحيين فى مصر شعب واحد يعيش على أرض واحدة، كل منا يحترم عقيدة الآخر ولا يتدخل فى شؤون الآخر، وأن مصر قد ضربت النموذج الأمثل فى تحقيق معنى المواطنة".

وأوضح الأمير أن الأسرة هى اللَّبنة الأُولى فى بناء المجتمع، الذى يتكوَّن من مجموعة أسر ترتبط بعضها ببعض، والمجتمع كله تُقاس قوَّته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها داخل المجتمع، وأى تقصير أو إخفاق فى قيام الأسرة بدورها يكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع فى بنائه وفكره وأمنه.

بدوره، أوضح نيافة الأنبا إرميا أن الأساس فى الأسرة الترابط والاتحاد لتكوين أسرة صالحة، فكل الأديان حثت على تكوين أسرة نافعة للمجتمع، لخلق مجتمع يغلب عليه التعاون والتعاضد لعمارة الأرض، فكما هدف الزواج تحصين الإنسان من الوقوع فى الحرام، فهدف بيت العائلة المصرية هو تحصين المجتمع ضد الطائفية.

وشدد الأنبا إرميا على ضرورة الترابط الأسرى والبعد عن التفكك الأسرى لأنه يتسبب فى انهيار المجتمعات، موضحًا أن هدف هذا البرنامج العمل على تحقيق غاية الله فى الأرض وهى إعمار الكون فى جو يسوده السلام والأمان، والقضاء على ظاهرة الطلاق.