«بكتبلها وبلحنلها».. زوج فاطمة عيد يروي لـ دوت الخليج عن أعمالة الفنية

/680880/بكتبلها-وبلحنلها-زوج-فاطمة-عيد-يروي-لـ-تحيا-مصر-عن-أعمالة-الفنية

تحدث زوج الفنانة فاطمة عيد وهو الواء السابق شفيق عن أعمالة الفنية مع زوجته فاطمة، وصرح لموقع دوت الخليج أنه قام بكتابة وتلحين العديد من الأغاني لها.

زوج الفنانة فاطمة عيد

صرح اللواء السابق شفيق زوج الفنانة فاطمة عيد عن العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيه زوجته من ألحانو كتابة كلمات، وقال: أغنية يا 100 هلا من كلماتي وألحاني، وأنا عضو في نقابة الممثلين، وعضو في نقابة الموسيقيين كملحن، عامل لفاطمة اكتر من 40 غنوة من ألحان وكلمات وكل حاجة.

فاطمة عيد وعلاقتها بطبيب الكركمين

وفي سياق متصل، قالت الفنانة القديرة فاطمة عيد لـ كاميرا موقع «دوت الخليج»: "مفيش علاقة خالص بيني وبين أحمد أبو النصر، الكلام دا من 5 سنين كنت عملت الإعلان عشان كان عالج جوزي من الخشونة ومبقاش يشتكي خالص وربنا جبر بخاطره".

سبب ترويج فاطمة عيد لمنتج الكركمين

وتابعت فاطمة عيد: "كرد جميل فأنا لا أخدت منه يا لا أبيض ولا أسود.. وجوزي اتعالج على الكركمين فعلا وبقى يمشي كويس".

فاطمة عيد تدافع عن طبيب الكركمين

كما قالت الفنانة فاطمة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC: "علاقتي بالصيدلي أحمد أبو النصر علاقة طيبة، وهو كان يعالج زوجي من خشونة الركبة قبل 5 سنوات وشفاه الله على يديه.

وأردفت: "الراجل أدب وأخلاق وطيبة مشوفتش منه حاجة وحشة، لدرجة إنه عالج زوجي بدون مقابل، وهو أول شخص لجأ له زوجي في مرضه."

ومن ثم تعرضت الفنانة المصرية للنقد من خلال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات الفنانة بعد القبض عليه، مثيرة للجدل، لدفاعها عن الصيدلي المتهم بالاحتيال على المواطنين، حيث بررت الفنانة دفاعها أنه عالج زوجها من خشونة الركبة قبل 5 سنوات.

مخترع الكركمين خلف القضبان

ومن الجدير بالذكر أن ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، السبت، القبض على أحمد أبوالنصر، الصيدلاني الشهير بـ طبيب الكركمين وبحوزته أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بدارة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث المصنفات تفيد بحيازة الصيدلي الشهير بـ طبيب الكركمين لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.