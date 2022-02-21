جوميز يدخل بديلاً لمصطفى محمد ويقود جالاتا سراي للفوز على جوزتيبي

/680875/جوميز-يدخل-بديلا-لمصطفى-محمد-ويقود-جالاتا-سراي-للفوز-على-جوزتيبي

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وجوزتيبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بهذا الفوز رفع جالطة سراي رصيده 33 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز ، فيما تجمد رصيد جوزتيبي عند 27 نقطة، في المركز السادس عشر.

بديل مصطفى محمد يأتي بالفوز

تقدم اللاعب فيكتور نيلسون بالهدف الأول لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 3، بعد تمريرة من مصطفى محمد برأسه حولها اللاعب نيلسون نحو الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وأدرك شريف نداي هدف التعادل لفريق جوزتبه من ركلة جزاء، سددها بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

خروج مصطفى محمد ودخول فيكتور جوميز

وفي الدقيقة 74، قرر مدرب جالاتا سراي اجراء تبديل بدخول المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 87، تمكن البديل جوميز من إدراك هدف التعادل لفريق جالاتا سراي من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة التسعين.

تشكيل جالاتا سراي أمام جوزتيبي :

في حراسة المرمى: بينا .

في خط الدفاع: عمر عبد اللاي – فيكتور نيلسون – ماركاو – عمر بايرام .

في خط الوسط: تايلان أنتايلي – إريك بولجار – خليل ديرفيسوجا .

في خط الهجوم: ريان بابل – كريم أكتوركوجلو – مصطفى محمد .