/680861/محمد-مغربي-حلمي-تحقق-بهتاف-جمهور-الأهلي-بأسمي-ومتشوق-للعودة

أكد محمد مغربي، مدافع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، أنه سعيد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف في نادي تيبليتسه التشيكي، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، وخالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، والكابتن أمير توفيق مدير التسويق، لمساعدته كثيرًا في إتمام انتقاله للاحتراف في الدوري التشيكي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مدافع الأهلي أن خطوة احترافه في سن صغيرة من خلال النادي الأهلي سوف تساعده كثيرًا للعودة أكثر نضجًا إذا رغب النادي في ذلك، أو السماح له بالتدرج في دوريات ومستويات أقوى أوروبيا.

محمد مغربي

وحرص مغربي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي ساندته خلال الفترة الماضية، وخصوصًا خلال مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية بالإمارات، التي توج الأهلي خلالها بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال، عن قدرة ثنائي النادي الأهلي، حول إمكانية إحترافهم في أوروبا، وبالأخص في الدوري الإنجليزي.

بيتسو موسيماني

وجاء ذلك الحديث بين الفرنسي فينجر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، والتي ذكرها الأخير في تصريحات له اليوم.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لـ On the whistle podcast: "آرسين فينجر سألني عن أليو ديانج وقال لي أنه لاعب جيد، إنه لاعب يتواجد في الأهلي وفاز بعديد البطولات، لديه خبرة كبيرة ويمكنه أن يلعب في كل مراكز الوسط".

فينجر عن مستكشفي مواهب كرة القدم

وأضاف "يجب أن يفتح أحد الناس عينيه ليرى اللاعبين المتواجدين في إفريقيا، لديه كل المقومات للعب في الدوري الإنجليزي، لا أقول أنه يمكنه اللعب الآن في مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي ولكنه يمكنه اللعب في فرق أخرى يمكنك أن ترى ناكامبا من زيمبابوي يلعب في أستون فيلا، وبارتي في أرسنال، نديدي وميندي في ليستر سيتي".

وتابع "محمد عبد المنعم لاعب أوروبي ويمكنه اللعب هناك، لاعب قوي وصغير وقدراته جيدة بالكرة ويمكنه القفز للفوز بالصراعات الهوائية أيضا".