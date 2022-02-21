عبدالمنعم سعيد: لأول مرة نجد تشددا وتعصبا من أطراف غيرعربية والمنطقة تعاني...

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة تعاني بالفعل من حروب أهلية في سوريا واليمن، إضافة إلى أوضاع متوترة في العراق والسودان وتونس، قائلًا إن المنطقة غير مستقرة فيما عدا الدول التي اتخذت الإصلاح منهجًا لها مثل مصر والأردن السعودية ودول الخليج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «بوتين» يرى بأن روسيا تمتلك من القوة العسكرية والاقتصادية ما يجعلها ضمن النظام الدولي الكبير إضافة إلى الصين، وخاصة بعد جائحة كورونا والفترة الماضية التي شهدت العديد من الوهن والضعف في النظام الغربي في عمومه.

و تابع أن السنوات العشر الأولى من القرن الـ21 شهدت حركة انعكاسية وظهور نظم أخرى بخلاف النظم الديمقراطية أدى تبنيها إلى كفاءة وإنجاز أكبر، لافتًا إلى جود مقترحات لإنهاء فكرة العقوبات التي تتبناها الولايات المتحدة عندما تتعارض مع طرف دولي؛ وخاصة أنها تمتلك أمورًا مؤثرة بشكل قوي على اقتصاديات الدول الكبرى.

وأكمل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى تغييرًا كبيرًا في موسكو خلال الـ10 سنوات الماضية، من حيث القدرة على اتخاذ القرار واستخدام القوة العسكرية، مؤكدًا أن الأمر مختلف عن التفكير الاستسلامي السابق لعهد «بوتين».