حديقة الحيوان: تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط ولا زيادة فى الأسعار

نفى محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، زيادة سعر تذكرة دخول حديقة حيوان الجيزة إلى 65 جنيها، قائلا: "سعر التذكرة كما هو 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الثلاثاء الذى يعد إجازة للحديقة لإجراء عمليات الصيانة بها".

أضاف محمد رجائى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، أنه لا يعرف مصدر إشاعة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة، متابعا: "كان هناك إقبال كبير على حديقة الحيوان فى إجازة نصف العام الدراسى للطلبة".

أكمل رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: "جلبنا حيوانات جديدة للحديقة فى الفترة الأخيرة، فى إطار خطة تطوير الحديقة التاريخية، كما نسعى لزيادة أعداد الحيوانات من خلال إكثارها بأساليب جديدة ومبتكرة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ووزارة الزراعة بحديقة الحيوان".