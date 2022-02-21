عاجل- مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبدالله فى جازان بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 21 فبراير الجارى، بأشد العبارات الاستهداف الإرهابى من قبل ميليشيا الحوثى لمطار الملك عبدالله، فى جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلا عما خلفه هذا الهجوم الإرهابى الجبان من خسائر مادية.





وأكدت مصر فى بيان صادر مساء اليوم، عن وزارة الخارجية المصرية، أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما فى ذلك المطارات الواقعة فى المملكة، والمدنيين الأبرياء من قبل ميليشيا الحوثى يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى الإنسانى وكافة الأعراف، وتهديدا سافرا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدنى وحرية الملاحة الجوية. وتشدد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من تدابير، لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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