الرعاية الصحية تكرم الفائزين فى مبادرة التسجيل الإلكترونى بالتأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تكريم الفائزين فى مبادرة (E-champion) والخاصة باختيار أفضل العناصر والأكثر تميزا من حيث التسجيل الإلكترونى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه أسفرت نتائج المبادرة عن فوز مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، ومستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، ومستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، كأفضل منشآت صحية من حيث التسجيل الإلكترونى للخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكترونى من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد "د. إيفان عمار، د. إسلام رمضان، د. نجوى السيد، د. أمنية إبراهيم، كيميائى رانيا سعد الدين"، كما فاز بأفضل تسجيل طبى من التمريض "أ. ثناء العملى، أ. أسامة محمد، أ. أسماء إبراهيم"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبى CMO "أ. سارة حسن، أ. إسلام المصرى".

وتابعت، أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكترونى من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر "د. صديق أحمد، د. أندرو فاروق، د. ياسمين محمد، د. زكريا سامى، كيميائى الأمير صلاح السايح"، كما فاز بأفضل تسجيل طبى من التمريض "أ. جهاد أكرم، أ. نادية على، أ. زينب محمود"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبى CMO "أ. منى حمدى، أ. هبة رجب".

واستكملت، أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكترونى من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية "د. محمد إبراهيم، د. أحمد ذكى، د. عبدالرحمن خالد، د. أحمد محمد، د. فاتن شاهين"، كما فاز بأفضل تسجيل طبى من التمريض "أ. هالة حسين، أ. أحلام فتحى، أ. جيهان سليمان"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبى CMO "أ. أسماء محمود، أ. سمر جمال".

ولفتت، إلى أنه تم تكريم الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير فى إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتكريم العناصر البشرية المتميزة لديها، تقديرا لجهودهم المبذولة فى الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، مما يضمن استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية مبادرة (E-Champion) لتشجيع التنافس والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للهيئة والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، مما يضمن تشجيعهم على تقديم الأفضل والمزيد واستمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكترونى، والتى شهدت نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين، مما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، والذى يساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة فى القطاع الصحى رؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة (E-chamion) لاختيار الأفضل فى التسجيل الإلكترونى من المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إلى جانب اختيار الأفضل من الأطباء والتمريض وموظفى مكتب الدخول CMO فى التسجيل الإلكترونى بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.