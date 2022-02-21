انطلاق اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية الأردنية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجرافا، يسلط الضوء على انطلاق اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.





وتطرق الفيديو إلى أهم مجالات التعاون المستهدفة ضمن أعمال الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذلك أهم نتائج الدورة السابقة، والتى استضافتها العاصمة الأردنية "عمان"، العام الماضى، بحضور ملك الأردن عبدالله الثانى.

يذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة انطلقت عام 1985، وساهمت منذ ذلك الحين فى توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن فى شتى المجالات، وتعد أكثر اللجان انتظامًا من حيث دورية الانعقاد.

واستعرض الفيديو أوجه تنامى العلاقات المصرية الأردنية، خصوصًا الشق الاقتصادى، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى ملف إنتاج وتوزيع الطاقة والكهرباء، والذى أفرزته أعمال اللجنة المصرية الأردنية على مدار دوراتها السابقة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اختتمت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، على المستوى الوزارى، أمس الأحد، بحضور يوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، تزامنًا مع استقبال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لرئيس الوزراء الأردنى، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجنة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، اليوم الإثنين.