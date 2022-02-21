/680869/فريال-يوسف-تلجأ-للقضاء-لعدم-تقاضيها-أجور-أعمالها-الفنية

ظهرت الفنانة فريال يوسف في لقاء خاص مع et بالعربي، وتحدثت بشأن عدم تقاضي أجور العديد من أعمالها الفنية وخطوتها القادمة باللجوء للقضاء، وقد تحدثت لأول مرة بشأن هذا الموضوع خلال الأيام الماضية في برنامج «واحد من الناس»، كما عن أسباب بعدها عن الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد لكم لجوء فريال يوسف للقضاء لعدم تفاضيها أجور العديد من أعمالها الفنية.

قضية تقاضي الأجور

وقد صرحت فريال يوسف خلال لقائها مع et بالعربي، إنها سوف تلجأ إلى القضاء بسبب عدم تقاضي أجرها في العديد من أعمالها الفنية، منها مسلسل خاتم سليمان، مسلسل أسرار، مسلسل السبع بنات، وغيرهم من الأعمال التي قامت بتقديمها.

وأضافت فريال يوسف قائلة: أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية لأخذ حقوقها، وللأسف مش قادرين يساعدوني، أتمنى أن حد يقدر يصفي معايا الدين أنا موجودة.

وأما عن مشاركتها في فيلم ماكو، تابعت فريال، قائلة: الفيلم حدث به تعديل في ورق العمل بسبب إنها لم تقدر أن ترتدي بدلة الغطس بسبب وجع ظهرها وثقل البدلة على الجسم.

تصريحات فريال يوسف ببرنامج «واحد من الناس»

- غبت سنتين عشان مشكلة صحية وفقدت الحياة الطبيعية من كتر الألم ودخلت في مرحلة يأس.

- خفيت الخبر عشان عايزة أكون نقطة إيجابية عند الناس والناس مالها بالحاجات اللي مريت بيها واتعالجت من سكات.

- تكتمت على الموضوع وكنت تحت تأثير الادويه عشان أهلي ميعرفوش إني في المستشفى و الموضع اتعرف بسبب صحفي وريم ميلاد وراندا جابر كلموا الصحفي وشال الخبر وحصل تكتم تام من وقتها.

- خوفت أقول عشان الناس هتاخدها تريقة بسبب حادثة حورية عشان كانت حادثة بالحصان واتصابت بكسر فقرة واختفاء لغضروف وانزلاق لغضروفين تانيين.

- الدكاترة أكدوا إن الآلام هترجع تاني بعد سنتين وبشكل أقوى وكنت في فترة مبمشيش خالص ومكنوش عارفين يشيلوني من السرير من الوجع.

- الكانسر أرحم بالنسبالي، ومكنش في نتيجة للعلاج وشغلي كله كان واقف وقضيت أكتر وقتي في تونس.

- الحل الأنسب لإصابتي لاقيته في ألمانيا وبنسبة 80% أنا تمام ورجعت الشغل خلاص.