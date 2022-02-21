نشرة المرور| اعرف أماكن الزحام والطرق البديلة خلال فترة الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن معدلات الحركة المرورية بكافة المحافظات مرتفعة خلال فترة الذورة المسائية، مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.





وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى شيماء حافظ ومحمد نشات، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور قناة السويس وخاصة كل القادم من محور محرم بك ومتجه إلى طريق الجيش وبعض الشئ فى محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة وأنصح باستخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية لتخفيف الزحام فى فترة الذورة المسائية.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى محور ميت غمر طلخا للقادم من حى الجامعة ومتجه إلى مناطق عبدالسلام عارف ويمكن استخدام شوارع جيهان السادات وبورسعيد والمشاية.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى شارع النقراشى وشارع المحافظة، وفى محافظة بورسعيد تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط المحاور خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة الغربية، أكد وجود كثافات مرورية فى مدينة طنطا للقادم من مناطق شارع المديرية ومتجه إلى ميدان المحطة ويرجى سلوك محور طه الحكيم كبديل جيد فى فترة الذورة المسائية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بالمحافظة فى مداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى القادم من مناطق ميدان المؤسسة وشبرا الخيمة والمظلات وداخل على الطريق الزراعى، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى عدا مناطق الأعمال وهى أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتستراد ودار السلام ومحور 26 يوليو.

وفى محافظة الجيزة، نوه إلى أن الأحجام المرورية ستواجه القادم من ميدان الجيزة وداخل على المهندسين وميدان الجلاء لذا يفضل استخدام شارع الجامعة أو شارع السودان، كما أن جميع الكبارى تعمل بشكل مرضى ما عدا كبارى 26 يوليو والجلاء و15 مايو، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأكد أن الأحجام المرورية مرتفعة على كورنيش القاهرة وخاصة للقادم من مناطق وسط المدينة وداخل على مناطق المعادى والملك الصالح وحلوان والعكس، لذا يفضل استخدام الأوتوستراد حيث تواجهنا الأحجام أعلى مناطق الأعمال فقط وسنتخطاها، ويرجى الابتعاد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو،.

أما بالنسبة لشارع صلاح سالم فتواجهنا بعض الأحجام المرورية ما قبل نفق الأزهر المتجه لوسط المدينة وعند منطقة أرض المعارض المتجه إلى الجهاز المركزى لذا ينصح باستخدام محور النصر كما أن الكثافات مرتفعة عند محور الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى الزاوية والحدائق ونسلك بدلا من ذلك المسطح الأرضى شارع لطفى السيد.