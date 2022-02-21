مدبولى يتابع ملفات عمل صندوق مصر السيادى

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى يقوم به صندوق مصر السيادى من أجل المساهمة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التى تمتلكها الدولة.
وخلال اللقاء، عرض المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، موقف طرح عدد من الشركات فى البورصة المصرية، حيث عرض ما تم اتخاذه من خطوات لطرح هذه الشركات، ومتطلبات وتصور عملية الطرح.
كما استعرض أيمن سليمان ملامح خطة تطوير حديقة الأسماك، موضحا أنه تم الانتهاء من خطة التطوير، وتم إبرام اتفاق مبدئى مع إحدى الشركات لاستغلال الأنشطة التجارية بالحديقة.
وفى هذا الصدد، أوضح سليمان أن أعمال التطوير ستشمل أنظمة الرى والإضاءة وأعمدة الإنارة، إلى جانب إضافة عدد من الأنشطة المختلفة لإعادة إحياء الحديقة، مع الحفاظ على الطابع المميز للحديقة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض تفاصيل خطة تطوير حديقة الأسماك على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، خلال الاجتماع المقبل له، فى ضوء ما سبق إقراره بشأن ضرورة موافقة المجلس على أية مقترحات لخطط تطوير الحدائق التراثية.
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