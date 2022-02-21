زراعة كفر الشيخ تنفذ مدارس حقلية وندوات لترشيد استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، مدارس حقلية لمتابعة مشروع "الايكاردا" وندوات ارشادية لترشيد استخدام المياه، برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، وجمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتهدف إلى زيادة انتاج المحاصيل والميكنة الزراعية وتوفير استهلاك المياه وترشيدها.





وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ - فى بيان اليوم الاثنين - إنه تفقد حقول الإيكاردا" القمح والفول، ومشروع دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة"،حيث تم إعطاء المزارعين أهم المعاملات الزراعية للمحصولين خلال هذه الفترة وأهمها الفول، والتوصيات الخاصة بالقمح والتى شملت عدم إضافة أى سماد نتروجينى بعد طرد السنابل، والمرور الدورى اليومى وخاصة للأصناف غير المقاومة للصدأ. وأكد أهمية تلك المدارس فى إتاحة المعلومات الزراعية للمزارعين، منوها بضرورة التوسع فى تنفيذها نظرا لقدراتها على إقناع المزارعين بتنفيذ الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات بين المزارعين المشاركين فى المدارس الحقلية.

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