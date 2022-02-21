/680871/أحمد-فلوكس-يدعم-كريم-الحسيني-بعد-مشروع-القهوة-راجل-من-صغرك

حرص الفنان المصري أحمد فلوكس على دعم الفنان الشاب كريم الحسيني، بعدما اتجها لفتح مشروع القهوة لتكون مصدر رزق له نتيجة لقلة طلبه في أعمال فنية.

دوت الخليج يرصد دعم الفنان أحمد فلوكس للفنان الشاب كريم الحسيني بعد اتجاهه للعمل بالقهوة.

أحمد فلوكس يساند كريم الحسيني

ونشر فلوكس صورة كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "دا فنان سابق جيله وفنان من العيار التقيل والحقيقة مش مستغرب من أنه اشتغل لأنه من صغره راجل جدًا".

وتابع: "كل الدعم ليك يا كريم وربنا هيجير بخاطرك لأن أنت تعبت وشقيت كتير واللي جي أحسن".

أحمد رفعت يدعم كريم الحسيني

وعلق الفنان أحمد رفعت أيضًا على ذلك الأمر قائلًا إن الفنان كريم الحسيني نجم منذ طفولته، مشيرًا إلى أن عندما يذهب فنان لعمل مشروع قهوة ونسكافيه في عربيته وفي نفس الوقت هناك ممثلين شباب يخرجوا من مسلسل إلى الأخر فأن ذلك معني للشللية.

وتابع في رسالة دعم لكريم الحسيني عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، أن «كريم الحسيني نجم من وهو طفل وفنان شاامل متعدد المواهب ومهتم بلياقته ومحترم يعني ايه فنان لما مِن عدم الشغل يعمل مشروع قهوة ونسكافيه في عربيته الخاصة في حين أن اللي ملوش فيها بيخلص مسلسل يروح على مسلسل تاني مستنيه تالت لما يخلص وعمالين يحرقوا في ادوار هنا وهنا وهنا ومعظمه بالحب والشلليه وقعدات الانس والمصالح ده غير مكاتب مايسمي بالكاستنج اللي كله بالحب والشلليه والقعدات الحلوه وبرضه المصالح واللي دمه أو دمها خفيف على قلبي يبقي لازم وقفه وجاايه قريب جدا».

وأضاف: «تصدق بالله يا كريم مع اني عارف انك عاملها بوكس في وش عديمي الفن والاحساس لكن ربنا يخليها عشرين عربيه تغنيك عن الفن المخطوووف لغاية ما نسترده حقك عليا يا كريم».

كريم الحسيني يلجأ للعمل بالقهوة

وكان الفنان كريم حسيني، أعلن أمس، عن إقامة مشروع له، وهو عبارة عن بيع مشروبات ساخنة على الطريق، حيث أحضر ماكينة مشروبات ساخنة ووضعها في شنطة سيارته، وذلك بسبب قلة طلبه في أعمال فنية.

ونشر كريم الحسيني فيديو أثناء تجهيز المشروبات عبر صفحته الرسمية على مو قع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «مشروعي الجديد».