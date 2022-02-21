/680867/السد-القطري-يضرب-الأهلي-بثمانية-ويتوج-بالدوري

انتهت أحداث مباراة السد القطري والأهلي، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق السد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم أكرم عفيف بالهدف الأول لصالح السد القطري في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، قبل أن يضيف حسين الهيدوس الهدف الثاني لصالح السد في الدقيقة 29 من ضربة جزاء طرد على أثرها محمد حسين كنعاني لاعب الأهلي.

السد يضرب الأهلي بثمانية ويحسم الدوري

استمر تفوق السد حينما سجل بوعلام خوخي الهدف الثالث في الدقيقة 33، في حين سجل سانتي كازورلا الهدف الرابع في الدقيقة 36 وسجل بغداد بونجاح الهدف الخامس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

انتهى الشوط الأول بتقدم السد بخماسية نظيفة، ليحاول الأهلي صاحب الأرض أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 كأول أول الأهداف، ثم يتبعه زميله الدوكالي الصيد في الدقيقة 61 ثم يسجل أندريه أيو في الدقيقة 62 من زمن المباراة الهدف السادس ويوسف عبد الرزاق وأندريه أيو الهدفين السابع والثامن.

السد القطري البطل التاريخي للدوري

وحقق السد القطري اللقب في 16 مباراة والثانية على التوالي بعد حصد لقب الموسم الماضي، حيث حصد اللقب موسم 1972 و1974 و1979 و1980 و1981 و1987 و1988 و1989 و2000 و2004 و2006 و2007 و2013 و2019 هذا بجانب لقب الموسم الماضي 2020/2021.

وبهذا الفوز تصدر السد بطولة الدوري برصيد 52 نقطة من أصل 18 مباراة، ليحسم البطولة قبل نهاية الموسم بثلاث مباريات، وبفارق 10 نقط عن الوصيف نادي لخويا صاحب النقاط 42 .

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.