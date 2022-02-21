قبل انطلاق ماراثون الانتخابات.. المؤلفين والملحنين يد واحدة

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يجتمع المتنافسون لأول مرة في تاريخ انتخابات النقابات والجمعيات الفنية على مقاعد مجلس الإدارة علي مائدة واحدة قبل إنطلاق موعد الانتخابات رسميًا، في جو من الإنسجام والروح الرياضية.

دوت الخليج يرصد لكم إجتماع المتنافسون لأول مرة على مائدة واحدة قبل موسم الإنتخابات وذلك خلال السطور القادمة.

الروح الرياضية أساس الإنتخابات

إجتمع المرشحون لرئاسة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية الملقبين بـ "الساسيرو" وهم الموسيقار منير الوسيمي والموسيقار هاني مهني والملحن صالح ابو الدهب، وهم مرشحون لرئاسة مجلس إدارة الجمعية، وجاء ذلك بحضور الملحن بهاء حسني المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية و الشاعر محمد رفاعي، وقد قرر المجتمعون التضامن لدعوة الجمعية العمومية وتغليب المصلحة العامة للوطن وللجمعية ولأعضائها.

كما قرروا إتخاذ ما يلزم لما هو في صالح أعضاء الجمعية العمومية، المكونة من مؤلفين وملحنين للحفاظ علي التراث الموسيقي والغنائي المصرى الذى يعتبر قوة مصر الناعمة ضد أي محاولة كيدية للنيل منه، وأيضًا و بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لضمان النهوض بصناعة الموسيقي والغناء، ومن الجدير بالذكر أن قد انبهر الجمهور بهذا التجمع بين كبار الؤلفين والملحنين الذين تطغى عليهم الروح الرياضية والتحابي والأُلفة بينهم، نظرًا لأن التنافس بينهم قوي بشكل كبير لأنهم مميزين.

كلمة الملحن بهاء حسني

ومن جانبه قد قال الملحن بهاء حسني وهو مرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية : أن الإجتماع الهدف منه تقديم صورة حضارية للتنافس بين المبدعين خاصة إذا كان الجميع يتنافس من أجل شعار واحد وهو صالح أعضاء الجمعية وفي نفس الوقت الإرتقاء بالفن والإبداع المصري والحفاظ عليه.

كما قد شدد بهاء حسني علي أن الصورة التي خرج بها الاجتماع تعد بمثابة رسالة مهمة تكشف مدي حرص المرشحون على تغليب المصلحة العامة بعيدًا عن فكرة الصراع علي المقاعد والمناصب يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الملقبة بـ "الساسيرو" قد أعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء آخرين ويكونوا مكونين من عدد 5 مؤلفين وعدد 5 ملحنين، وذلك في شهر مارس من هذا العام.