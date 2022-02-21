/680853/الهلال-يقصي-النصر-من-كأس-خادم-الحرمين-في-ديربي-الكرة-السعودية

حقق الهلال الفوز على نظير النصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحريمين الشريفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كل فريق منهما يريد الانتصار، وتحقيق الفوز ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، حتى حسم الهلال في الأخير التأهل لصالحه.

وأفتتح تاليسكا الأهداف للتعاون في الدقيقة 17، ثم تعادل الهلال عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 62، وحسم سالم الدوسري الفوز للهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ولم يستطيع النصر في العودة للمباراة مرة أخرى، بعدما عاد الهلال بريمونتادا، ويتأهل رسمياً للدور قبل النهائي من بطولة كأس خاد الحرمين الشريفين.

رسمياً الهلال السعودي يعلن إقالة مدربه بعد الخسارة أمام الأهلي بكأس العالم

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ عقد مدربة البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

فاز الأهلي المصري على زعيم السعودية فريق الهلال برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بمونديال الأندية 2021 بالإمارات.

تلقي البرتغالي ليوناردو جارديم، العديد من الإنتقادات، بعد الخسارة برباعية نظيفة، أمام بطل إفريقيا النادي الأهلي، على الرغم من العديد من الصفقات التي أجرتها إدارة النادي قبل مونديال الأندية.

الهلال السعودي بمونديال الأندية

حقق الهلال السعودي الفوز في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2021، على غريمة العربي نادي الجزيرة بنصف دستة أهداف، ليلتقي مع بطل أوروبا في نصف النهائي.

سقط الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام تشيلسي بطل أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، والتي قدم فيها الفريق السعودي مباراة على صفيح ساخن، ليكسب إحترام كل محبي كرة القدم.

خسارة الهلال أمام تشيلسي ضربت موعد له على تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، والتي هاجم فيها جمهور الفريق السعودي، بطل إفريقيا قبل المباراة ليرد الأخير في ملعب اللقاء.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.