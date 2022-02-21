بناء على الطلب المقدم من النائب احمد مهنى..صناعة البرلمان توصي بزيارة ميدانية للمجمع الصناعي بالغردقة

/680828/بناء-على-الطلب-المقدم-من-النائب-احمد-مهنىصناعة-البرلمان-توصي-بزيارة-ميدانية-للمجمع-الصناعي-بالغردقة

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين ، بعمل زيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة للوقوف علي المشاكل والأزمات التي تواجهه من عدمه بناء علي طلب الاحاطة المقدم من احد النواب.

دوت الخليج

صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهني، بشأن أزمة مستثمري مجمع صناعات الغردقة، ومخالفة التعاقدات لكراسة الشروط، وعقد الهيئة، ما يهدد المستثمرين والصناعة المصرية.

وقال مقدم طلب الاحاطة ان المستثمرين الشباب تقدموا بالعديد من الشكاوي منها تحصيل رسوم النظافة اكثر من مرة مما يكلفهم في بداية المشوار ، مضيفا ان الوحدات لم يصلها المرافق بل يتحملها المستثمر وغيرها من الشكاوي المختلفة.

وقال اللواء أشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان هناك شكاوي وصلت وتم فحصها كما اننا التقينا بعدد منهم للاستماع الي شكواهم، مشيرا الي ان هناك اعفاء من الإيجار لمدة ٩ شهور للتجهيز . وعلق معتز محمود رئيس اللجنة، متسائلا : هل من المنصف ان يدفع المستثمر رسوم نظافة تعادل ٥٠٪؜ من قيمة الإيجار ، طالبا بدراسة جدوي عن اهم الصناعات القائم عليها المجمع الصناعي

واوضح محمود ، ان مجمع صناعي تكلف ١٠ مليار جنية لابد ان يكون له دراسة جدوي واضحة ، وتساءل عن تمويل المجمع هل من وزارة الاستثمار او الصناعة او من الحكومة تمويل بقرض.

وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأنشطة داخل المجمع متنوعة منها الكيماوي والغذائي والهندسي والغزل والنسيج وهذه الوحدات علي مساحة ٥٠٠ فدان منها ٦٠% صناعي و ٤٠% خدمي .

وأوضح رأفت أن الوحدة دور واحد فقط ، مشيرا إلي أنه يوجد نوعين من رسوم النظافة فهناك رسوم علي نظافة المجمع ورسوم علي مخلفات المصانع وليس جميع المصانع بها مخلفات ، مؤكدا أن الوحدة تسلم بلوحة الكهرباء.