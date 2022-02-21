وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيدرسون أطلع الوزير شكرى على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، مُعربًا عن تقديره للدور المصرى الداعم لجهود التسوية.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أكد حرص مصر البالغ على الدفع قُدمًا بالعملية السياسية فى سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسى التى تعترى المشهد السورى.
كما شدَّد وزير الخارجية على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة ببسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطنى، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسى.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة المُمتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السورى الشقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يؤكد حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.