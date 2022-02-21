بدء المؤتمر الانتخابى لـ هانى ضاحى بنقابة المهندسين بدمياط

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الانتخابى للمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين بنقابة المهندسين بمحافظة دمياط، والمرشح على ذات المنصب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع استعدادات النقابة لانتخابات 2022 المقرر إجراؤها 25 فبراير المقبل.





وجاء المؤتمر بحضور المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس محمد الحسينى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والمهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية بمحافظة القاهرة، وعدد كبير من مهندسى محافظة دمياط من مختلف القطاعات.

وتعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بدمياط انتخاباتها، خلال شهر فبراير الجارى، على مقعد النقيب العام، والفرعيات، ورؤساء الشُّعب، يوم 25 فبراير وحددت اللجنة العليا، مقر اللجان الانتخابية للنقابة الفرعية بدمياط؛ بمقر نقابة المهندسين بدمياط بكورنيش النيل بمحافظة دمياط.

يذكر أن النقابة العامة للمهندسين، طالبت المهندسين حضور المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء، على المراكز النقابية، على النحو التالى: نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.