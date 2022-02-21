/680810/جنايات-الاسماعيلية-تقضى-بإعدام-سائق-توتوك-قام-بقتل-طفل-بالتل-الكبير

قررت محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار "معوض ثروت" بـ إحالة أوراق قاتل صبي الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وكانت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، قد بدأت الشهر الماضي أولى جلسات محاكمة سائق توك توك، والمتهم بخطف صبي الإسماعيلية، وطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من أهله، ثم قتله بعد ذلك، وإلقاء جثته في الأراضي الزراعية في عزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين بمركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما عثرت أهالي قرية المشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بالإسماعيلية، على جثة صبي صغير ملقى بالأراضي الزراعية، وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية؛ التي تبينت أن الجثة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، وتم التبليغ عن اختفائه منذ 7 أيام قبل وقوع الحادث. وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث، حيث تلقت أهل الضحية؛ اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص؛ يُطالبهم بفدية قدرها 150 ألف جنيه مقابل عودة ابنهم لهم، وعليه استطاعت تحريات المباحث الوصول إلى المتهم، وهو سائق توك توك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه خطف صبي الإسماعيلية، وقتله وتخلص من جثته في الأراضي الزراعية بعزبة أم المشاق، التابعة لقرية القصاصين في مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

حادث سفاح الاسماعيلية

وقررت محكمة جنايات الاسماعيلية بالحكم ثلاث سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمى والملقب بـ “سفاح الاسماعيلية”، وذلك لتعاطيه المواد المخدرة، وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق فى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة ، وباشرت التحقيقات مع المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، تبين تعاطيه للمواد المخدرة وذلك قبل قيامه بتنفيذ جريمته والتعدى على المجنى عليه.

وكشف المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة،